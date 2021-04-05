«Призрачный мусорщик»: в центре Ростова поймали нелегальных перевозчиков отходов

За последние три месяца нелегального перевозчика мусора видели как минимум 20 раз. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В переулке Гвардейском, возле дома № 84, сотрудники регионального оператора ГК «Чистый город» встретили «серого перевозчика» мусора - «ГАЗель», которая вывозила строительный и другой мусор ростовчан на контейнерные площадки города.

Увидев специалистов экоконтроля, нарушители попытались скрыться, но через несколько минут были попались рядом с другой контейнерной площадкой.

Предприимчивые ростовчане предлагают жителям города услуги по вывозу мусора, а сами, получив деньги, просто везут его до ближайших контейнеров.

- Это прямое нарушение природоохранного законодательства — сброс строительных и других отходов в неположенном месте, и за него положен штраф,- отмечают в службе экоконтроля регоператора. - Услуги «серых» перевозчиков дешевле официальных расценок, но в них не включена стоимость захоронения отходов — их выбрасывают в том же районе или везут на природу за город.

Жители Ростовской области тоже могут принять участие в экологическом патрулировании региона и бороться с нелегальными перевозчиками мусора. Чтобы «предпринимателей» привлекли к ответственности, достаточно сделать фото и видео в момент, когда нарушитель выбрасывает мусор, указать время и место, и сообщить об этом регоператору или в управление Росприроднадзора.

В то же время 300 ростовчан приняли участие в субботнике и достали со дна Северного водохранилища 70 тонн отходов.