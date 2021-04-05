Больше тысячи донских ветеранов получат выплаты ко Дню Победы

Подавать заявления на такую выплату не нужно Фото: Олег УКЛАДОВ

Донские ветераны получат ежегодную денежную выплату ко Дню Победы. Ее размер составит 10 тысяч рублей. Всего такую поддержку направят 1 131 жителю области, сообщили сегодня, 5 апреля, в отделении Пенсионного фонда.

«КП – Ростов-на-Дону» пояснили, что подавать заявления на такую выплату не нужно, информация о получателях уже есть в базе. Ветераны должны получить деньги вместе с пенсией, то есть в апреле этого года.

Ранее стало известно, что с этого месяца в Ростовской области на 3,4 процента увеличат социальные пенсии. Речь идет о выплатах пожилым людям, инвалидам и тем, кто потерял кормильца. Повышение коснется 81 тысячи человек.

Также увеличат денежную помощь военнослужащим, членам их семей, участникам Великой Отечественной войны и гражданам, пострадавшим от радиации и техногенных катастроф. При этом индексация будет распространяться как на работающих, так и на неработающих получателей.