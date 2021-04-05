Под снос:в Ростове ликвидируют самовольно построенные гаражи

Достанется не только гаражам, но и шлагбаумам, если ни в каких документах эти объекты не значатся. Фото: Евгения ГУСЕВА

В донской столице разработали порядок ликвидации самовольно установленных временных объектов, - с проектом постановления можно ознакомиться на официальном сайте горадминистрации.

К самовольно установленным объектам относятся временные гаражи, сараи, будки, столбы,шлагбаумы, бетонные плиты и прочее. Они будут считаться такими, если их установили на государственной земле или территории муниципалитета без разрешения или с разрешением, но его срок уже истек. Такие гаражи или ограждения будут теперь разбирать и отвозить на временное хранение. На этот вид работ будет выбираться подрядчик.

Выявлять самовольно установленные временные объекты будут во время специальных проверок, а также основываясь на информации в СМИ и жалобах ростовчан. При поступлении обращения, в администрации должны будут собрать все документы, которые положено иметь на объект. Если окажется, что его возвели самовольно, то чиновники будут искать собственника, чтобы тот снес гараж или шлагбаум за свой счет. В случае, если хозяин не нашелся, в течение двух недель власти принимают решение снести объект за свой счет и продолжают искать собственника, который в итоге оплатит все расходы — и за снос, и за хранение остатков конструкции.

Любопытно, что гараж можно снести, даже если в нем стоит автомобиль. Для этого достаточно сделать снимок состояния машины до начала демонтажа. При этом авто должно оставаться на месте.