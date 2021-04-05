Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых доходных весенних вкладов

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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга сезонных вкладов с самыми высокими ставками, который подготовила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG. Второе место в рейтинге занял вклад банка Уралсиб «Повышенный процент онлайн».

В исследование были включены сезонные весенние рублевые вклады для массового сегмента банков из Топ-30 по объему депозитного портфеля на 1 марта 2021 года. Сумма вклада – 100 тыс. рублей, срок – 1 год. Вклады в рейтинге ранжировались по максимальной номинальной ставке без учета капитализации процентов.

Уралсиб запустил вклад «Повышенный процент онлайн» в конце марта текущего года. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 200, 380 или 740 дней. Процентные ставки зависят от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются на 0,2 процентных пункта и составляют до 5,0% годовых, при открытии вклада в офисе Банка ставки — до 4,8% годовых.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Повышенный процент онлайн» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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