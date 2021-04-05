Новочеркасец заработал статью, прокатившись на чужой машине в Ростове

Молодой человек похитил у знакомого ключи от «ВАЗ-2105» и решил этим воспользоваться Фото: Евгения ГУСЕВА

25-летнего новочеркасца подозревают в угоне. За похищение чужой машины ему грозит уголовное разбирательство. Дело уже завели, сообщили в пресс-службе областного управления МВД России по Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, молодой человек похитил у знакомого ключи от «ВАЗ-2105» и решил этим воспользоваться. Сел в авто и отправился прямиком в донскую столицу. Там, на одной из улиц города, он бросил машину и сбежал.

Известно, что предполагаемый похититель ранее уже был судим и отвечал перед законом за кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда.

Похожий случай произошел в марте этого года. Пьяный житель Родионово-Несветайского района угнал «ВАЗ-2107» и слетел на нем в кювет. Машина несколько раз перевернулась. Водитель чудом остался жив, раздосадованный он выбрался из автомобиля и ушел домой пешком. Правоохранители тогда также завели уголовное дело.