Спасатели сняли раколовки и сети в Соколовском водохранилище

Фото: сайт правительства Ростовской области

Спасатели присоединились к операции «Путина-2021» и уже провели рейд по Соколовскому водохранилищу, там нашли раколовки и сети. Об этом сегодня, 5 апреля, рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Сергей Панов.

Вместе с другими контролирующими ведомствами, в том числе МВД, спасатели планируют работать до 31 мая. Они будут следить за ситуацией около водоемов и охранять места нереста от браконьеров.

Акция «Путина-2021» стартовала еще 1 апреля. Жителям Дона напоминают: добыча в период миграции рыб запрещена. Так, например, в прошлом году на нарушителей завели около 430 уголовных и 200 административных дел.