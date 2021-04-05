Карапузы на старт — сделайте своего малыша чемпионом!

Конкурс "Baby Cross-2021". Фото: Архив "КП"

Вашему ребенку от 6 месяцев до 3 лет? Тогда он обязательно должен принять участие в спортивном «забеге на ползунках»! И доказать, что ползает быстрее всех! На празднике, который пройдет 24 апреля, вся семья получит море позитивных эмоций, а также подарки и сувениры от партнеров Baby Cross-2021.

Конкурс маленьких «ползунков» уже несколько лет покоряет сердца родителей и простых зрителей. «Комсомольская правда» приглашает мам и пап, бабушек и дедушек стать «тренерами» для своих маленьких детей или внуков, и помочь им пройти свое первое соревнование в жизни.

К участию допускаются карапузы в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Главная задача — преодолеть всю дистанцию. Победителем станет тот, кто быстрее всех доберется до финиша.

Для всей семьи это прекрасная возможность поучаствовать в веселом конкурсе, получить море позитивных впечатлений и фотографии на память, а малыши также смогут выиграть свои первые награды и ценные призы. Всех детей и взрослых на празднике ждут веселые игры и другие интересные развлечения. Без внимания не останется никто!

Участников ждут призы от «Комсомольской правды» и партнеров. Фото: Архив "КП".

Для того, чтобы принять участие в турнире, нужно позвонить по телефону +7 (863) 333-24-22 доб. 1 и сообщить ФИО свое и ребенка. Также заявку на участие можно отправить на email konkurs_rnd@phkp.ru.

МЕСТО И ВРЕМЯ

Турнир пройдет 24 апреля с 11:00 до 13:00 в Ростовском Государственном Цирке по адресу: пр-т Буденовский, 45.

Всех участников ждут призы от «Комсомольской правды» и партнеров!

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