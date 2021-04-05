В здании ростовского автовокзала развернули пункт вакцинации

Медкабинет будет работать каждый день с 12 до 18 часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В здании ростовского автовокзала на Сиверса, 1 развернули пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили городские власти.

Медкабинет будет работать каждый день с 12 до 18 часов. Нужно иметь с собой паспорт, полис и СНИЛС. Однако там сделают только первый укол, вторую дозу препарата введут в поликлинике № 8, ТЦ «МегаМаг» (Пойменная, 1) и на Центральном Рынке (Буденновский, 12).

Всего в городе сейчас работают 52 прививочных кабинета, 18 из них – мобильные. Жителям донской столицы и области напоминают: переболевшие COVID-19 и люди, имеющие положительные результаты на наличие иммуноглобулинов классов G и/или М к вирусу SARS-CoV-2, не прививаются.

За последние сутки в регионе заболели еще 240 человек. Всего за время пандемии число инфицированных достигло 82 043 человека.