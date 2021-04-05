Жителя Дона подозревают в мошенничестве на 600 тысяч рублей

Пока шло предварительное следствие подозреваемый был под подпиской о невыезде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за мошенничество при получении выплат будут судить 40-летнего мужчину. Эту информацию сегодня, 5 апреля, «КП – Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе транспортной полиции.

По данным ведомства, мужчина больше трех лет получал деньги по липовым документам об инвалидности второй группы. За этот период он присвоил больше 615 тысяч рублей. Это были как пенсионные, так и социальные поступления.

- Пока шло предварительное следствие подозреваемый был под подпиской о невыезде. Сейчас все материалы дела уже направили на рассмотрение, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

И это далеко не единственный случай мошенничества. Так, например, донские полицейские в марте поймали двоих аферистов, которые обманом выманивали деньги у доверчивых людей. Они изменяли голоса, представлялись родственниками и просили помочь деньгами.