В Ростовской области год ищут пропавшего без вести 18-летнего парня

Молодой человек пропал без вести чуть больше двенадцати месяцев назад

На Дону разыскивают 18-летнего ростовчанина Романа Махнова. Молодой человек пропал без вести чуть больше двенадцати месяцев назад где-то. О нем ничего не известно с 19 марта 2020 года. Ориентировку сегодня, 5 апреля, в соцсетях распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 156 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Во что был одет, неизвестно. С собой Романа были документы на свое имя.

Всех, кто знает о местонахождении ростовчанина или видел его, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».