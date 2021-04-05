Водоканал Ростова прокомментировал сообщения об опасности воды из под крана

Судя по документам, которые представил чиновник, жидкость не прошла по двум параметрам Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

«Ростовводоканал» не считает воду из под крана в донской столице опасной для жизни потребителей. Специалисты прокомментировали «КП - Ростов-на-Дону» заявления депутата гордумы Ростова Петра Пятибратова, которыми он поделился на своей странице в Instagram.

- «Ростовводоканал» - гарант качества в зоне своей ответственности, а именно до границы балансовой принадлежности. Наш продукт полностью соответствует нормам СанПиНа. На своих объектах мы проводили «Народный контроль», присутствующие могли лично убедиться в качестве воды, - заявили в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, что в понедельник утром депутат гордумы Петр Пятибратов на своей странице в Instagram предупредил жителей о том, что вода из их кранов может быть опасной для жизни.. Он заявил, что отобранные им пробы проверила экспертиза.

- Хочу обратить внимание, вода бралась более или менее прозрачная. Хотя во многих местах города из крана течёт вода с насыщенным коричневым цветом и жутким запахом, - написал депутат.

Судя по документам, которые представил чиновник, жидкость не прошла по двум параметрам. А именно по мутности (4,7 ЕМФ, норма - не более 2,6) и жесткости (8.13 мг-экв/л, норма - не более 7).