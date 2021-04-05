В Ростовской области дотла сгорела иномарка

В Ростовской области сгорела иномарка. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области загорелся автомобиль.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля, около трех часов дня в хуторе Белогорском Шолоховского района. На улице Нагорной вспыхнул автомобиль марки Volkswagen Passat. Очевидцы, заметившие огонь и почувствовавшие запах гари, незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено два квадратных метра. В результате оперативных действий пожарных не пострадал никто из людей и ближайшие машины. Локализовать возгорание пожарные смогли в 15:04, а уже через минуту полностью потушили пожар. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, а также они должны будут оценить моральный ущерб.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова сгорел продуктовый магазин.

Пожар тушили 14 спасателей.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.