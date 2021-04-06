Валентина Матвиенко взяла под личную опеку Таганрог

Валентина Матвиенко проводит параллель между Таганрогом и северной столицей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко постоянно интересуется вопросами развития Таганрога. Политик мечтает сделать из города второй Санкт-Петербург. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Мы регулярно разговариваем с Валентиной Ивановной по поводу Таганрога и обсуждаем свои подходы к решению задачи его развития, - говорит Василий Голубев.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко неравнодушна к судьбе петровского города — Таганрога, поскольку сама когда-то руководила Санкт-Петербургом, тоже основанным Петром Великим.

- У этих городов есть много общего, - заметил губернатор. - При этом Таганрог старше Санкт-Петербурга на пять лет.

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