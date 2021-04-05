Власти Ростовской области не планируют полностью отменять коронавирусные ограничения

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Коронавирусные ограничения в Ростовской области не планируется отменять как минимум для 30% населения. Об этом в понедельник сообщил губернатор Василий Голубев, подчеркнув, что связанное с COVID-19 напряжение сохраняется.

– Ситуация осталась на должном уровне, и мы оцениваем ее как стабильную, но еще напряженную, – отметил глава региона. – При этом постоянно растет количество привитых от коронавируса – вакцина есть во всех медучреждениях области.

Василий Голубев отметил, что на данный момент постановление от 14 октября 2020 года, которое переводит 30% всех работников на дистанционный режим, остается крайне эффективным. Ведь благодаря ему на «удаленке» остаются люди из категорий риска. В том числе пожилые люди и ростовчане с хроническими заболеваниями.

Политик отметил, что мониторинг эпидемиологической ситуации продолжается. Заседания оперативного штаба проходят каждые две недели.

– В ближайших планах мы такие решения вряд ли примем. Однако будем следить за развитием ситуации, – резюмировал Василий Голубев.