Протаранивший мусоровоз водитель такси оказался пьян

Протаранивший мусоровоз водитель был пьян. Фото: ГИБДД по РО

В донской столице водитель такси протаранил мусоровоз и сбил рабочего, который собирал отходы в машину. Таксист оказался пьян, об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным инцидент произошел в понедельник, 5 апреля, около половины одиннадцатого утра на улице Байкальской. По предварительным данным, автомобиль такси марки Kia Rio ехал по направлению к улице Лесной и сбил коммунальщика, который собирал отходы в стоящий поблизости мусоровоз, который в последствии протаранила легковушка.

Пострадавшего госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи. На место ДТП приехали и сотрудники ГИБДД. Водитель был отправлен на медицинское освидетельствование, поскольку очевидцы утверждали, что он находится в неадекватном состоянии. Экспертиза выявила у него в крови алкоголь и теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

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