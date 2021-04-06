Новый способ мести автохамам изобрели ростовчане

Ростовчане отомстили очередному автохаму. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице жители одной из местных многоэтажек решили проучить очередного автохама. Новый способ мести подобным нарушителям был опубликован в одном из городских пабликов в соцсети.

Автолюбитель поставил свою машину так, что перегородил подъезд к дому. Неизвестно надолго ли ушел сам водитель, но за время его отсутствия местные жители выбрали весьма интересный способ, чтобы его проучить. У кого-то дома обнаружился большой моток пищевой пленки и народный мститель практически "упаковал" в нее машину нарушителя. Обмотанную машину сфотографировали прохожие и опубликовали снимки в сети.

Пользователи не смогли остаться равнодушными и прокомментировали сложившуюся ситуацию. Многие отметили, что это один из самых безопасных способов мести подобным автохамам, так как привлечь к ответственности за порчу имущества нельзя. А вот владельцу авто придется изрядно потрудиться, чтобы размотать несколько метров пищевой пленки и забраться в свою машину.

- Гуманные соседи, пусть спасибо скажет, что ничего хуже не сделали. А так, просто плёнку снял и поехал, - высказал свое мнение один из пользователей.

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