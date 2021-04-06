В Ростовской области местный житель угнал машину своего приятеля

В Ростовской области рецидивист угнал машину своего приятеля Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донском регионе задержали молодого человека, подозреваемого в совершении угона автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в тексте сообщения.

Перед этим в местный отдел полиции города Новочеркасска обратился местный житель и сообщил, что у него был угнан автомобиль ВАЗ-2105, который он на несколько дней оставил под присмотром своего знакомого. Когда владелец вернулся за машиной, то ее на положенном месте не оказалось.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого, которым оказался 25-летний местный житель. Отрицать свою вину он не стал и сообщил, что знал о том, что владелец машины оставил ее под присмотром их общего знакомого. Злоумышленник пришел к нему в гости, похитил ключи и угнал автомобиль. На машине он поехал в город и там же ее и бросил. Позже стало известно, что молодой человек ранее уже был судим за совершение кражи.

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