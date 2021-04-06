В Волгодонске за крупную взятку будут судить экс-начальника департамента строительства

За миллион рублей подозреваемый пообещал закрыть глаза на все недочеты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгодонске будут судить бывшего начальника департамента строительства и городского хозяйства. Его подозревают в получении взятки, сообщили сегодня, 5 апреля, в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как пояснили в ведомстве, в 2017 году чиновник должен был контролировать ремонт четырех автодорог. Однако он пообещал представителю подрядной организации закрыть глаза на все недочеты, если получит более миллиона рублей. Следователи уверены, что он принял все работы сразу после того, как на счет поступила часть суммы.

Ранее за взятку в 545 тысяч рублей на Дону задержали заместителя руководителя таможенного поста. Предположительно, подозреваемый пытался подкупить коллегу.