Процедуру оформления кредитов для пользователей Banki.ru упростил ПСБ

Возможность оформить потребительский кредит всего за несколько минут с помощью сервиса «Мастер подбора кредитов» предоставили клиентам ПСБ совместно с финансовым супермаркетом Рунета Banki.ru. Последний помогает в выборе самых выгодных финансовых продуктов, предоставляет оперативную и достоверную информацию о финансовом рынке, является площадкой для обсуждения вопросов, связанных с работой банков и страховых, инвестиционных компаний. А новый проект реализован за счет бесшовной интеграции с этой площадкой.

- Потребительские кредиты остаются одним из самых востребованных у населения кредитных продуктов, - рассказала директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская. - Мы стремимся сделать кредитный процесс максимально простым и прозрачным, чтобы люди могли сравнить условия, выбрать наиболее интересное предложение и быстро получить кредит. Поэтому банк активно сотрудничает с популярными финансовыми маркетплейсами. Осенью прошлого года мы предложили оформление кредитов за несколько минут с порталом Сравни.ру. За последние месяцы сервисом уже воспользовалось более 10 тысяч человек, что говорит о простоте и удобстве сервисов для клиентов.

Так, пользователям Banki.ru, желающим получить кредит, достаточно заполнить всего несколько полей на странице сервиса по подбору кредитов и выбрать ПСБ. Заявка формируется автоматически и сразу направляется на рассмотрение в банк. Документ рассматривается в течение 15 минут, при положительном решении клиент получает смс-уведомление с условиями по кредитам. Подобрав наиболее подходящую кредитную программу, заемщику останется собрать необходимые документы и предоставить их в отделение банка для подписания договора.

НАША СПРАВКА

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Он входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, поддерживает развитие предприятий ОПК и гражданской промышленности, занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации «Союз Машиностроителей России». Председатель ПСБ Петр Фрадков входит в состав членов Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш России" и является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш» в Чувашской Республике.

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