В Таганроге водитель ехал задним ходом, пока не перевернулся

Очевидцы поделились кадрами происшествия в соцсетях. Фото: соцсети.

В Таганроге водитель автомобиля Kia Picanto внес неразбериху на дорогах. По предварительным данным, на площади Марцевский треугольник он на высокой скорости двигался задним ходом до тех пор, пока не врезался в стоящий ВАЗ-21140 и не перевернулся.

Очевидцы считают, что водитель был пьян и до этого устроил еще одну аварию, с места которой пытался скрыться, двигаясь задним ходом. Предполагаемый виновник выбрался из машины, обошел ее и попросту сбежал с места аварии. Сейчас его ищет полиция.

По факту ДТП проводится проверка.

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