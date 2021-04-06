Мэр Ростова признался, что власти не смогут залатать все ямы до конца апреля

Алексей Логвиненко сообщил об этом на планерном совещании. Фото: мэрия Ростова

Власти не смогут залатать все ямы на дорогах до конца месяца, как было обещано ранее. Об этом на совещании в мэрии 6 апреля сообщил руководитель администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Мы должны понимать, что до 1 мая все ямы в городе не уберем. Это физически невозможно. При этом ремонт дорог не должен влиять на качество, - говорит Логвиненко. - Все сложные ямы, которые приносят неприятности водителям, конечно, до мая нужно убрать.

Однако ремонт будет продолжаться и в летние месяцы.

- Сделайте анализ. Мы понимаем, что гарантийный срок дороги - 4 года. Ямы, которые попадают в этот срок, должен устранять сам подрядчик. На это тратить наши бюджетные деньги не нужно, - добавил глава администрации.

По словам Логвиненко, задача городских властей выйти на такой темп работы, чтобы по окончанию гарантии на дорогу, ее ремонт уже закладывался на следующий год. Речь идет о трате бюджетных средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростов-на-Дону проблемный: горожане жалуются на дорожные ямы после зимы

Власти пообещали взять ситуацию на контроль (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.