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Общество6 апреля 2021 11:39

Мэр Ростова признался, что власти не смогут залатать все ямы до конца апреля

По словам Алексея Логвиненко, дорожники займутся только самыми проблемными участками
Дадаян ДавидДадаян Давид
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Алексей Логвиненко сообщил об этом на планерном совещании. Фото: мэрия Ростова

Власти не смогут залатать все ямы на дорогах до конца месяца, как было обещано ранее. Об этом на совещании в мэрии 6 апреля сообщил руководитель администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Мы должны понимать, что до 1 мая все ямы в городе не уберем. Это физически невозможно. При этом ремонт дорог не должен влиять на качество, - говорит Логвиненко. - Все сложные ямы, которые приносят неприятности водителям, конечно, до мая нужно убрать.

Однако ремонт будет продолжаться и в летние месяцы.

- Сделайте анализ. Мы понимаем, что гарантийный срок дороги - 4 года. Ямы, которые попадают в этот срок, должен устранять сам подрядчик. На это тратить наши бюджетные деньги не нужно, - добавил глава администрации.

По словам Логвиненко, задача городских властей выйти на такой темп работы, чтобы по окончанию гарантии на дорогу, ее ремонт уже закладывался на следующий год. Речь идет о трате бюджетных средств.

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