За сутки на Дону подтвердили 238 случаев COVID-19, умерли еще 18 человек

Больше всего случаев выявили в Ростове-на-Дону Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 6 апреля, в Ростовской области коронавирусом заболели еще 238 человек. Всего, по данным властей, за все время пандемии число инфицированных достигло 82 281 человека. Выздоровели за этот же период 73 874 жителей региона.

Новых заболевших выявили в 37 городах и районах Дона. Больше всего в Ростове-на-Дону - 95 случаев. На втором месте – Зерноградский район, там десять случаев. Замыкают тройку город Гуково, Новошахтинск и Азовский район, где подтвердили по семь случаев.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 987 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 17 человек, на неинвазивной ИВЛ - 161 .

Сегодня стало известно о смерти еще 18 жителей Дона. Это восемь женщин и десять мужчин. Известно, что у всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции с начала пандемии стали уже 3 694 человек.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что ограничения по коронавирусу не планируют отменять как минимум для 30% населения. Речь идет о специалистах, которые работают на «удаленке».