Ростовчанин в медицинской маске ограбил салон сотовой связи

В Ростове разыскивают укравшего дорогой телефон злоумышленника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В центре донской столицы неизвестный мужчина ограбил салон сотовой связи - он похитил iPhone 12. Об этом сообщили "КП - Ростов-на-Дону" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- В настоящее время сотрудники полиции занимаются поисками злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ, - сообщил собеседник "КП".

По словам очевидцев, в магазин под видом покупателя вошел полный мужчина. Лицо его было скрыто черной медицинской маской, а на руках были надеты латексные перчатки. Злоумышленник попросил показать ему один из самых дорогих телефонов.

Как только продавец достал гаджет из витрины, мужчина тут же выхватил телефон у него из рук и скрылся в неизвестном направлении. Об ограблении немедленно заявили в полицию.

Теперь злоумышленнику грозит тюремный срок за совершение кражи.

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