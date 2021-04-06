В Ростове можно стерилизовать кошек и собак по льготной цене

В последний четверг месяца ростовчане могут стерилизовать своих питомцев на треть дешевле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ростове каждый последний четверг месяца в лечебницах Ростовской городской и областной станций по борьбе с болезнями животных проводится льготная стерилизация котов и собак. Об этом сообщает управление ветеринарии Ростовской области.

Ближайшие дни акции по гуманному сокращению численности безнадзорных животных запланированы на 29 апреля, 27 мая и 24 июня. Стерилизовать и кастрировать и котов, и собак можно на треть дешевле обычной стоимости.

Напомним, в марте стерилизовать питомцев можно было в два раза дешевле. Ростовские ветеринары провели акцию «Мартовский кот» уже в шестой раз. За март в семи Ростовских ветлечебницах по льготной цене стерилизовали 282 кошки и кастрировали 182 кота.