В ДТП на трассе Таганрог - Беглица пострадал водитель иномарки

Владелец иномарки направлялся в сторону села Комаровка Фото: страница в Instagram "Авто Таганрог"

В ДТП на трассе Таганрог - Беглица пострадал водитель Chevrolet Lanos. Его с травмами увезли в больницу. Об этом сегодня, 5 апреля, «КП – Ростов-на-Дону» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Владелец иномарки направлялся в сторону села Комаровка. Предварительно автоинспекторы установили, что он лоб в лоб врезался в Kia Sportage, когда объезжал припаркованный Suzuki Grand Vitara. Сейчас правоохранители проводят проверку, которая поможет установить все детали аварии.

Несколько дней назад, 2 апреля, произошел еще один несчастный случай. В Сальском районе сразу три человека пострадали после столкновения «ВАЗ-21124» и «Лады».