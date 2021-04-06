Самый крупный военный оркестр примет участие в параде в Ростове-на-Дону

В ростовском параде Победы примет участие самый крупный военный оркестр. Фото: пресс-служба ЮВО

Самый крупный сводный военный оркестр на юге России примет участие в параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

- Около 150 музыкантов четырех воинских частей ЮВО и военного оркестра объединенного стратегического командования ЮВО примут участие в параде. Они исполнят военные марши под управлением восьми дирижеров, - говорится в тексте сообщения.

Второй по численности оркестр поучаствует в волгоградском параде Победы. Там промаршируют более 90 музыкантов, а управлять ими будут пять дирижеров. В оркестр будут входить служащие четырех воинских частей из Волгоградской и Ростовской областей.

Всего к тренировкам в десяти парадах приступили более 700 военных военных музыкантов, объединенные в 29 оркестров.

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Кроме донской столицы, к парадам готовятся еще девять городов юга страны.

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