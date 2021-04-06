Промывку сете планируют завершить в ближайшие две недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Ростовводоканал» планирует промыть все сети в течение двух недель. Это сделают для того, чтобы вода больше не имела цвета и неприятного запаха. Об этом сегодня, 6 апреля, на расширенном заседании гордумы сообщил директор департамента ЖКХ Максим Неснов.

- Жалобы то появляются, то пропадают. Сейчас вопросы по цветности и запаху решаются путем усиленной промывки. Планируем это полностью сделать в ближайшие две недели, - заявил чиновник.

Он пояснил, что ранее в трубы попала вода другого качества, поэтому их нужно промыть, в том числе речь идет о внутридомовых сетях. Кроме того, по словам Максима Неснова, это не единственная причина изменения цвета и запаха жидкости. На нее также может влиять и температура. Так холодная вода, следуя логике, должна выглядеть чище горячей. При этом все пробы соответствуют нормам, подчеркнул Максим Неснов.

После отчета директор департамента на совещании также прозвучала информация о работе Роспотребнадзора по этой проблеме. Когда «пробы проверяли в марте сразу после очистных, они полностью соответствовали норме», но в апреле предварительно отметили нарушение по мутности. «Если результаты анализов подтвердятся, рассмотрят вопрос об административной ответственности».

Эту темы подняли сегодня в свете недавнего заявления депутата Петра Пятибратова, который после экспертизы заявил, что вода в квартирах ростовчан не соответствует нормам СанПиНа.