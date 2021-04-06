Спрос на пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию на Дону увеличился втрое

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Число ростовских предпринимателей, подключивших пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию ВТБ, выросло втрое по сравнению с началом года. Их количество превысило 7,7 тысячи. Такие цифры по итогам прошлого года озвучили в ВТБ.

- Пакеты расчетно-кассового обслуживания банка востребованы среди ростовских предпринимателей и компаний, база наших клиентов активно расширяется, - отметил управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Действующая линейка пакетов ВТБ признана одним из самых выгодных предложений на рынке. Она учитывает все возможные потребности бизнеса и в зависимости от ситуации клиент всегда может дополнить ее необходимыми финансовыми продуктами и сервисами.

Так, наибольшей популярностью среди новых клиентов банка пользуется пакет услуг «На старте» - на сегодняшний день его выбрали более 5,5 тысяч клиентов ВТБ в регионе. Пакет предназначен для молодого бизнеса, который только делает первые шаги. Он подразумевает год бесплатного обслуживания и, таким образом, позволяет значительно сэкономить на старте.

Известно, что в него включены все необходимые базовые сервисы: открытие и обслуживание расчетного счета в рублях, неограниченное количество внутрибанковских платежей и до 5 платежей в месяц в другие банки, а также переводы индивидуальных предпринимателей на свои счета физлица.

Кроме того, клиенту бесплатно выпускается универсальная бизнес-карта, с помощью которой он может самостоятельно вносить и снимать наличные в любом банкомате, а также оплачивать расходы бизнеса.