Выстрелил в голову: таганрожец ответит перед законом из-за гибели знакомого

Уголовное дело уже передали в суд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

56-летний таганрожец ответит перед законом из-за гибели знакомого. Уголовное дело уже передали в суд. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Трагедия произошла в декабре 2020 года. Предварительно известно, что подозреваемый мог выстрелить, когда настраивал тепловизорный прицел охотничьего ружья. Ствол был повернут в направлении мишени, но рядом с ней в этот момент находился 49-летний мужчина. От огнестрельного ранения он умер на месте.

В отношении таганрожца, который держал в руках оружие, завели разбирательство по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее игра с ружьем окончилась трагедией для двух подростков и их родных. Один из мальчиков нечаянно спустил курок и выстрелил в друга.