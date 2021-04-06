Почему автомобили становятся хитом продаж: тест-драйв популярной модели

Фото: Юрий Паккерт, @jury_pakkert_photo

Сергей и Яна Скачковы, успешные профессионалы в любимом деле, блоггеры, счастливые родители юного Демьяна, раскрыли преимущества OCTAVIA для современных и активных людей. В процессе поездки они попробовали в деле, как новый автомобиль справляется с вызовами донского мегаполиса, и поделились искренними эмоциями от вождения, с мужской и женской точки зрения.

Мы пригласили протестировать автомобиль эту молодую семью, чтобы выяснить, почему новый лифтбек SKODA OCTAVIA, российские продажи которого стартовали в декабре 2020 года, уже можно назвать «хитом» сегодняшнего дня.

Видео большого тест-драйва можно посмотреть в новом материале "Мужской и женский взгляд".