Деньги за липовые документы: гуковчанина подозревают в передаче взяток

«Доказательную базу уже собрали», теперь подозреваемый будет отвечать перед законом Фото: Олег ЗОЛОТО

38-летнего гуковчанина подозревают в передаче взяток. Уголовное дело рассмотрят в суде. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Ростовской области.

По предварительной версии, мужчина в 2012 и 2016 годах отнес теперь уже бывшему руководителю бюро медико-социальной службы 40 и 70 тысяч рублей. За эти деньги специалист должен был сделать липовые справки об инвалидности. Как добавили в Следкоме, «доказательную базу уже собрали», теперь подозреваемый будет отвечать перед законом.

Ранее на Дону за махинации с выплатами по инвалидности задержали еще одного мужчину. Следователи уверены, в течение нескольких лет присвоил больше 615 тысяч рублей. Это были как пенсионные, так и социальные поступления.