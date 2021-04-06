Новые случаи коронавируса выявили в 37 городах и районах Дона

Среди пожилых вирус подтвердили у 4,6 процента обратившихся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за прошедшие сутки выявили еще 238 заболевших коронавирусом. Теперь количество инфицированных с начала пандемии - 82 281. При этом коэффициент распространения COVID-19 составляет единицу, сообщает сайт правительства региона.

Новые случаи зарегистрировали в 37 городах и районах Дона. Например, в Ростове – 95 случаев, Зерноградском районе - 10, в городе Гуково, Новошахтинске и Азовском районе -7, в Таганроге, Багаевском, Белокалитвинском и Зимовниковском районах – по 6 случаев.

Большинство заболевших - 35,3 процента - люди в возрасте от 18 до 45 лет, среди пожилых старше 80 лет вирус подтвердили у 4,6 процента обратившихся.

Сейчас в стационарах находятся 1 987 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии - 17 человек, на неинвазивной ИВЛ – 161.

Скончались еще 18 человек. Это восемь женщин и десять мужчин в возрасте от 62 до 85 лет. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 3 694 человека.

Кроме того, за 24 часа в лабораториях проверили 1 149 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 218,34. Прививки от новой инфекции уже сделали 159 002 человека, за сутки – 5374.