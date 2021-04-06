Спасатели опровергли информацию об обрушениях в Ростове

Ранее сообщалось об обрушении и трещине несущей стены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Информацию о серьезных ЧП и обрушениях в Ростове на Театральном, 81 и Ворошиловском 18/18 опровергли в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС. Небольшие косметические повреждения зафиксировали только по одному из адресов. Пострадавших нет.

Ранее на сайте «КП – Ростов-на-Дону» опубликовали предварительную информацию, полученную от ведомства. Тогда сообщалось, что на Ворошиловском работают спасатели, и, возможно, произошло обрушение. По второму адресу говорили о трещине несущей стены.