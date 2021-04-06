В Таганроге водитель автомобиля сбил 11-летнего мальчика и скрылся

Правоохранители сейчас разыскивают нарушителя Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге на улице Лизы Чайкиной неизвестный водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся. Ребенку была оказана разовая медпомощь. Сейчас инспекторы устанавливают личность «гонщинка», а также обстоятельства несчастного случая, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- Предварительно, школьник переходил дорогу в неположенном месте. Родители в обязательном порядке должны напоминать детям правила безопасности на проезжей части, - прокомментировали в ведомстве.

Похожий случай произошел сегодня в Шахтах, там под колесами Volkswagen Polo пострадала 11-летняя девочка.