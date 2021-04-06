Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 апреля 2021 17:01

В Таганроге водитель автомобиля сбил 11-летнего мальчика и скрылся

Сейчас автоинспекторы устанавливают обстоятельства несчастного случая
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий
Правоохранители сейчас разыскивают нарушителя

Правоохранители сейчас разыскивают нарушителя

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге на улице Лизы Чайкиной неизвестный водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся. Ребенку была оказана разовая медпомощь. Сейчас инспекторы устанавливают личность «гонщинка», а также обстоятельства несчастного случая, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- Предварительно, школьник переходил дорогу в неположенном месте. Родители в обязательном порядке должны напоминать детям правила безопасности на проезжей части, - прокомментировали в ведомстве.

Похожий случай произошел сегодня в Шахтах, там под колесами Volkswagen Polo пострадала 11-летняя девочка.

ЧП