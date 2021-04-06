10 апреля в Ростове проведут «День древонасаждений»

В рамках акции донскую столицу украсят новыми саженцами Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 10 апреля, ростовчане проведут «День древонасаждений», сообщили в городской администрации.

В рамках акции донскую столицу украсят новыми саженцами. Это более 3 тысяч молодых деревьев, 500 их которых хвойные, а также свыше 4 тысяч кустарников.

Всех, кто захочет присоединиться к полезному делу, будут ждать с 10 часов утра в скверах. Так, например, в парке имени Вити Черевичкина сборы организуют около скульптуры «Крокодил», а в парках имени Октября, Максима Горького и «Дружбы» ориентиром будет местная сцена. В парке 1 Мая участники встретятся около «Редута».

В 2020 году в Ростове в «День древонасаждений» высадили более 2,5 тысяч деревьев и 2,5 тысяч кустарников.

Также масштабное благоустройство уже начали на Северной площади Таганрога. Подрядчик должен завезти на эту территорию более 60 саженцев и 1000 кустарников. Планируется, что они компенсируют обрезку 46 аварийных деревьев.