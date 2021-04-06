Ростовская АЭС: Илья Костин, Анастасия Цай и Анастасия Иванова победили от Волгодонска в Международном детском фотоконкурсе «В объятиях природы»

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

31 марта 2021 года стали известны результаты пятого, юбилейного международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы». Конкурс проводится Фондом «АТР АЭС» и венгерской АЭС «Пакш» при поддержке Концерна «Росэнергоатом».

В адрес конкурсной комиссии поступило более двух тысяч фотографий юных жителей территорий присутствия АЭС из России, Венгрии, Беларуси, а также ребят из Абхазии. Всего в конкурсе приняли участие около тысячи юных фотографов. Победителями международного конкурса «В объятиях природы» стали 54 ребенка – по три призера от каждого города-участника.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

На территории расположения Ростовской АЭС в конкурсе приняли участие 140 юных фотографов из города Волгодонска и Дубовского района Ростовской области. На суд жюри было представлено 500 работ, раскрывающих многообразие и красоту донской природы. 48 ребят приняли участие в финале конкурса. Помимо троих волгодонцев, от территории расположения Ростовской АЭС победителями стали юные фотографы из Дубовского района - Матвей Демин, Дмитрий Шуликов и Алёна Храмеля.

«Я очень рад, что победил в этом конкурсе. Мои родители работают на Ростовской АЭС, и мне очень приятно, что я представлял на этом конкурсе не только наш город, но и атомную станцию. Мы живем в красивом уголке природы, и так хочется, чтобы наш край увидели многие и восхитились его красотой», - поделился впечатлениями Илья Костин, занявший первое место в конкурсе.

До конца года во всех городах России, Венгрии, Беларуси и Абхазии, принявших участие в проекте, будут организованы фотовыставки работ победителей. А авторы двух лучших фоторабот, занявших первое и второе места от каждой из территорий, будут награждены поездкой на экологический детский форум.