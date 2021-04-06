Губернатор Голубев не исключает продление ограничений по коронавирусу в Ростовской области

На Дону зафиксировано уже два случая заболевания британским штаммом коронавируса. Фото: сайт Правительства Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев допускает, что в Ростовской области увеличится число заболевших новым британским штаммом коронавируса. Это может тормозить процесс отмены ограничений. Таким мнением глава региона поделился во время встречи с членами регионального штаба ОНФ.

- У нас ситуация, по сути, стоит на месте. Но в Европе же не стоит. Кто сказал, что не перейдет сюда? - предположил губернатор.

Из-за рубежа в Россию соотечественники завезли новый штамм коронавирусной инфекции. В Ростовской области зафиксированы уже два случая заболевания — на юге и на севере региона.

Напомним, в середине марта в Германии, Франции и еще нескольких странах Европы из-за роста заболеваемости коронавирусом вернулись к жестким ограничительным мерам.

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