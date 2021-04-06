Мужчина, смотревший в троллейбусе видео для взрослых, поверг ростовчан в шок

В Ростове мужчина просматривал порно-ролики во время езды в автобусе Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростове местный житель шокировал пассажиров общественного транспорта своим поведением. Мужчина просматривал видео для взрослых на своем смартфоне. О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

- Просмотр порнографии - дело личное, конечно, но не в общественных же местах, - написал автор поста.

Стоит отметить, что в переполненном троллейбусе № 1 оказались и школьники, которые невольно стали свидетелями происходящего. Ребята стали заглядывать в телефон к любителю порнографии и посмеивались над ним. Но мужчине никто из пассажиров так и не решился сделать замечание и он как ни в чем не бывало вышел на своей остановке.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу происходящего. Все единогласно сошлись во мнении, что это занятие было неподобающим для поездки в общественном транспорте, где могут оказаться не только взрослые, но и дети.

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Несколько человек пытались сделать замечание странному соседу.

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