Неизвестные обстреляли автомобиль ростовчанки

Неизвестные обстреляли машину ростовчанки. Фото: "Регион 61" Фото: Соцсети

Ростовчанка оказалась шокирована видом своего автомобиля, который, по всей видимости, попал под обстрел. О произошедшем она рассказала в одном из городских пабликов в социальной сети.

- Впереди стоящая машина была с видеорегистратором, злоумышленник зафиксирован, - написала ростовчанка.

Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля, на улице Киргизской в районе дома № 10. Автоледи заявила, что припарковала свой автомобиль рядом с домом, а когда вернулась обнаружила, что ее Lada Priora сильно пострадала. Она запечатлела внешний вид своего авто.

К посту она приложила снимки своего пострадавшего автомобиля. На фото видно, что выстрелов было несколько - две пули угодили в стекла машины, а еще одна отскочила от металлической двери.

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