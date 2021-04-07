Ростовчане смогут написать "Диктант Победы" в онлайн и оффлайн-форматах

В Ростове пройдет "Диктант Победы" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове проведут Международный исторический диктант, который будет посвящен событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Написать «Диктант Победы» можно будет как в онлайн-, так и в оффлайн-форматах. В первом случае необходимо будет зайти на официальный сайт проекта, а во втором - самостоятельно выбрать площадку для написания.

Волонтерам предложили поучаствовать в организации этого мероприятия. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. Регистрацию можно пройти до 23 апреля. Волонтерами могут стать все желающие в возрасте от 14 лет. Добровольцам необходимо будет регистрировать и направлять на площадке участников диктанта.

- У волонтёров проекта есть уникальная возможность оказать помощь в организации этого значимого патриотического мероприятия, внести свою лепту в повышение исторической грамотности населения и сохранение исторической памяти нашего народа, - отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин,

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый крупный военный оркестр примет участие в параде в Ростове-на-Дону.

На Театральную площадь выйдут около 150 музыкантов.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.