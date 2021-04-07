Ростовчане смогут написать "Диктант Победы" в онлайн и оффлайн-форматах

В Ростове пройдет "Диктант Победы"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове проведут Международный исторический диктант, который будет посвящен событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Написать «Диктант Победы» можно будет как в онлайн-, так и в оффлайн-форматах. В первом случае необходимо будет зайти на официальный сайт проекта, а во втором - самостоятельно выбрать площадку для написания.
Волонтерам предложили поучаствовать в организации этого мероприятия. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. Регистрацию можно пройти до 23 апреля. Волонтерами могут стать все желающие в возрасте от 14 лет. Добровольцам необходимо будет регистрировать и направлять на площадке участников диктанта.
- У волонтёров проекта есть уникальная возможность оказать помощь в организации этого значимого патриотического мероприятия, внести свою лепту в повышение исторической грамотности населения и сохранение исторической памяти нашего народа, - отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин,
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