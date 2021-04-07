Водоканал начал промывку водопровода в Ростове и Батайске

В Ростове и Батайске идет промывка труб. Фото: городская администрация

В Ростове и Батайске сотрудники водоканала взялись за промывку водопроводной сети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Такие меры были приняты для того чтобы не допустить отклонения качества воды от норм и требований СанПиНа.

- Для промывки водопроводов используются пожарные гидранты и пожарные рукава. Для сброса промывной воды используются сети централизованной системы водоотведения, - говорится в тексте сообщения.

При помощи этих действий из труб вымываются все естественные отложения, которые регулярно образуются в процессе их использования. Как только промывка будет завершена, специалисты лаборатории возьмут пробы на участке сети, чтобы ещё раз убедиться в том, что вода соответствует нормам СанПиНа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор подтвердил низкое качество воды в Ростове.

Она не прошла тестирование по соответствию нормам СанПиНа по критерию мутности.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.