Водоканал начал промывку водопровода в Ростове и Батайске

В Ростове и Батайске идет промывка труб. Фото: городская администрация
В Ростове и Батайске сотрудники водоканала взялись за промывку водопроводной сети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Такие меры были приняты для того чтобы не допустить отклонения качества воды от норм и требований СанПиНа.
- Для промывки водопроводов используются пожарные гидранты и пожарные рукава. Для сброса промывной воды используются сети централизованной системы водоотведения, - говорится в тексте сообщения.
При помощи этих действий из труб вымываются все естественные отложения, которые регулярно образуются в процессе их использования. Как только промывка будет завершена, специалисты лаборатории возьмут пробы на участке сети, чтобы ещё раз убедиться в том, что вода соответствует нормам СанПиНа.
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