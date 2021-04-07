В Миллеровском районе при пожаре в частном доме погиб 67-летний мужчина

На месте происшествия работали шесть человек, они использовали две единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В хуторе Туроверово-Глубокинский Миллеровского района при пожаре в частном доме погиб 67-летний мужчина. Об этом сегодня утром, 7 апреля, сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.

Как пояснили в ведомстве, огонь в постройке вспыхнул вчера вечером, около 18:56. Он полыхал на площади в 32 квадратных метра. Локализовали горение 19:10, а еще через семь минут все потушили.

На месте происшествия от МЧС работали шесть человек, они использовали две единицы техники. Причину возгорания еще уточняют.

Ранее в Ростове на Буденновском потушили две полицейские машины. К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших.