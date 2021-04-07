С 10 апреля в Таганроге на Ленина временно прекратят трамвайное движение

Не выпустят на линию трамваи №3 и 1/3 Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 апреля в Таганроге временно прекратят движение трамваев по улице Ленина. Это связано с работами по модернизации пути и контактной сети. Сейчас их общий износ составляет 97 процентов, сообщил глава администрации города.

- Всего должны обновить участок протяженностью более 3,5 км. Во время работ по нему не будут курсировать трамваи №3 и 1/3. Для удобства пассажиров в помощь автобусам № 6, 56 и 77 на линию выпустят дополнительные троллейбусы №2 и 7, - уточнил Андрей Лисицкий.

Участок трамвайного пути на улице Ленина в эксплуатацию еще в 1932 году, а последний раз его ремонтировали в 2007 году.

Ранее стало известно об ограничениях, которые введут в Ростове с 14 апреля и до конца месяца.