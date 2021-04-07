Директору ленинаванской школы из-за коррупционного скандала грозит тюрьма

Нарушения в школе выявили во время проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директору ленинаванской школы №13 грозит до двух лет тюрьмы за создание «коррупционного клана». Руководителя уже привлекли к административной ответственности, также собираются возбудить уголовное дело.

Нарушения в школе выявили во время проверки, которую провели после жалобы сотрудников учебного заведения.

- Выяснилось, что директор устроил на работу двух дочерей и зятя. Он создал для них самые выгодные условия и платил им не только зарплату, но и стимулирующие выплаты за предметы, которые эти специалисты не имели права преподавать. Кроме того, мужчина распределял премии не по закону, а по личному усмотрению, большая часть суммы уходила его семье. Также он устроил на работу «мёртвую душу» и занимался фальсификацией документов, - рассказал «КП – Ростов-на-Дону» депутат Евгений Федаяев.

Ранее стало известно, что за получение взяток осудят бывшего преподавателя РГУПС. По данным следствия, он брал деньги у студентов, которые хотели получить хорошие оценки.