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Экономика7 апреля 2021 11:07

В Ростове не смогли найти подрядчика для строительства изолятора

Сумма контракта составляла более 604 миллионов рублей, ее должны были выделить из федерального бюджета
Ангелина СКИБА
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Непосредственно под ИВС отводили 2,85 тысячи квадратных метров

Непосредственно под ИВС отводили 2,85 тысячи квадратных метров

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове не смогли найти подрядчика для строительства изолятора временного содержания. Аукцион признали несостоявшимся, так как ни одной заявки не поступило. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Ранее журналисты «КП – Ростов-на-Дону» выяснили, что объект на Доватора планировали возвести до 1 декабря 2023 года. Это сам изолятор, спецприемник, а также помещения для конвойной службы и гараж-стоянка. Общая площадь - 6,28 тысячи квадратных метров, из них 2,85 тысячи отводили непосредственно под ИВС. Сумма контракта - более 604 миллионов рублей, ее должны были выделить из федерального бюджета.

Также в Ростове прокуратура обнаружила нарушения при строительстве моста на улице Малинвоского. В частности речь идет о «несвоевременном изъятии участков, ненадлежащей технологии выполнения работ и некачественной экспертизе прочности бетона».