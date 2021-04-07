В Ростове теперь работает 20 мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

Новый мобильный пункт вакцинации ждет ростовчан ежедневно с 10:00 до 17:00. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове начал прием горожан двадцатый по счету мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Теперь ростовчане могут пройти вакцинацию от коронавируса в торговом центре «Леруа Мерлен» на Доватора, 158. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Прививочный пункт в торговом центре на Доватора, 158, будет работать с 10:00 до 17:00 без выходных.

Напомним, в Ростове работают 53 прививочных кабинета.

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