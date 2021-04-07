В Ростовской области за сутки подтвердили 241 случай COVID-19

За 24 часа в лабораториях проверили 8 773 анализов Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 7 апреля, в Ростовской области коронавирусом заболел еще 241 человек. Всего, по данным властей, за все время пандемии число инфицированных достигло 82 522 человек. Выздоровели за этот же период жителей 74 075 региона. Коэффициент распространения COVID-19 сейчас составляет единицу.

Новые случаи зарегистрировали в 39 городах и районах Дона. Например, в Ростове выявили 99 случаев, в Новошахтинске – 11, Красносулинском районе - 8, Батайск, город Гуково, Зерноградский район – по 7 случаев.

Большинство заболевших - 38,6 процента - люди в возрасте от 46 до 65 лет, 31,5 процента – от 18 до 45 лет, 19,1 процента - от 66 до 79 лет, 7,5 процента – дети.

Сейчас в стационарах находятся 1 907 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии - 14 человек, на неинвазивной ИВЛ – 168 .

Скончались еще 25 человек. Это 13 женщин и 12 мужчин. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 3 719 человек.

Кроме того, за 24 часа в лабораториях проверили 8 773 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 219,36. Прививки от новой инфекции уже сделали 168 003 человека, за сутки – 9001.