На Дону не смогли спасти еще 25 пациентов с коронавирусом

Умерли 13 женщин и 12 мужчин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние 24 часа на Дону скончались еще 25 пациентов с коронавирусом. Это 13 женщин и 12 мужчин. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции стали 3 719 человек, сообщили донские власти.

Также, по состоянию на 7 апреля, в регионе выявили 241 нового заболевшего. Большинство - 38,6 процента поступивших - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Кроме того, в стационарах на сегодняшний день лечат 1 907 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 14 человек, на неинвазивной ИВЛ – 168.

Ранее донской губернатор не исключил продление ограничений. По словам Василия Голубева, на это может повлияет увеличение количества заболевших британским штаммом коронавируса.