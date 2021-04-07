Несколько улиц в центре Ростова остались без газа

Несколько улиц в самом центре ростова остались без газа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители домов ряда улиц в Кировском районе Ростова утром пожаловались на отключение газоснабжения. Без тепла в квартирах и возможности приготовить пищу на газовой плите остались жители самого центра. В администрации Ростова-на-Дону пояснили, что аварийная служба ведет прочистку подземного газопровода.
- Сейчас рабочие восстанавливают газоснабжение в жилых домах в границах квадрата от Пушкинской улицы до Малого переулка и от Ворошиловского проспекта до Газетного переулка. Они прочищают подземный газопровод низкого давления, - сообщается на сайте администрации Ростова.
Газ вернется в многоквартирные дома сразу после завершения работ. Завершить их планируют до конца дня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Три человека пострадали во время хлопка газа в Краносулинском районе Ростовской области