Несколько улиц в центре Ростова остались без газа

Несколько улиц в самом центре ростова остались без газа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители домов ряда улиц в Кировском районе Ростова утром пожаловались на отключение газоснабжения. Без тепла в квартирах и возможности приготовить пищу на газовой плите остались жители самого центра. В администрации Ростова-на-Дону пояснили, что аварийная служба ведет прочистку подземного газопровода.

- Сейчас рабочие восстанавливают газоснабжение в жилых домах в границах квадрата от Пушкинской улицы до Малого переулка и от Ворошиловского проспекта до Газетного переулка. Они прочищают подземный газопровод низкого давления, - сообщается на сайте администрации Ростова.

Газ вернется в многоквартирные дома сразу после завершения работ. Завершить их планируют до конца дня.

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