Из-за аварии в Ростове до 19:00 ограничено движение по двум троллейбусным маршрутам

Сегодня до вечера по городу не будут курсировать троллейбусы № 2 и № 22. Фото: сайт ростовского городского электротранспорта.

В Ростове-на-Дону ограничено движение троллейбусов по двум маршрутам до 19:00. Причиной стала коммунальная авария на водопроводе. Об этом сообщается на сайте администрации города.

- В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на участке водопроводной линии по улице Богданова, седьмого апреля, с 11:00 до 19:00 движений троллейбусов по маршрутам № 2 и № 22 будет ограничено, - уточняется в сообщении.

Одновременно троллейбусы с увеличенным автономным ходом будут курсировать по улице 2-й Пролетарской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На дороги Ростова вернули троллейбус № 14. На линию выходят шесть единиц транспорта